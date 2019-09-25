Сысерть, Свердловская область, , 09:06 — REGNUM В Сысерти вынесен приговор в отношении свердловчанки, обвиняемой в покушении на сбыт (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и сбыте наркотиков в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сысертский районный суд признал гражданку виновной и приговорил к 14 годам лишения свободы. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

В ходе следствия установлено, что в июле 2018 года подсудимая приобрела у неустановленного лица наркотики с целью их дальнейшей реализации. Впоследствии она передала смертельное зелье приобретателю в городе Арамиль, и была взята с поличным в момент сделки.

Более того, уже находясь под следствием, женщина вновь приобрела наркотики для продажи, которые хранила в своём доме. В конце октября 2018 года она вновь была задержана в Арамили с поличным при попытке реализации смертельного зелья.