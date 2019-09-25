Москва, , 08:49 — REGNUM Московская патриархия предупреждает епархии о письмах, которые якобы были направлены от имени патриарха Кирилла с требованием о переводе денежных средств. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте столичного патриархата.

По информации патриархата, мошенники под разными предлогами вымогают денежные средства. Так, в их письмах содержится просьба о перечислении денег на лечение архиереев, реставрацию церквей и монастырей.

Епархиальных архиереев просят срочно проинформировать подведомственные им монастыри и храмы об этом виде мошенничества.

Напомним, 19 сентября 2019 года на Ставрополье к четырем годам колонии общего режима был приговорен мошенник, который с 2015 по 2016 год выдавал себя за сотрудника Федеральной службы безопасности. Мошенник предлагал знакомым за деньги свою помощь в решении их проблем.

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