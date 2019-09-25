Барнаул, , 08:37 — REGNUM Жителей Третьяковского и Чарышского районов Алтайского края предупредили о вероятности падения космических обломков после запуска пилотируемого космического корабля с ракетой-носителем «Союз-ФГ», который сегодня, 25 сентября, стартует с космодрома Байконур.

Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на и.о. начальника Третьяковского районного отдела ГО и ЧС Владимира Филиппова, отделение ступеней ракеты возможно в зоне трёх сёл: Новоалейское, Плоское и Шипуниха. Жителям этих населённых пунктов рекомендовано убрать животных и технику, а в случае падения обломков не подходить к ним.

Аналогичное предупреждение о необходимости соблюдения мер безопасности получили жители Чарышского района. Им не рекомендовано нахождение у озера Белоголосово и в районах нескольких горных хребтов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за прошедшие десятилетия в безлюдных местах Алтая скопилось несколько тысяч тонн космического мусора. В соответствии с циклограммой полёта, вторая ступень ракеты-носителя отделяется над территорией Горного Алтая и падает в специально определённые районы: центральные части хребтов Иолго, Сумультинский, Алтынту и верховья рек Уймень, Пыжа, Большая и Малая Сумульта.

Местные жители переживают, что ракетное топливо гептил, попадающее в окружающую среду, может нанести вред экологии и здоровью людей.

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