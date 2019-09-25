Омск, , 08:37 — REGNUM В Омске 19-летний молодой человек подозревается в убийстве 40-летней женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 сентября в областном следственном управлении СКР.

Тело женщины с множественными колото-резаными ранениями обнаружили 24 сентября в квартире дома по улице Волгоградская. По данному факту было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство»).

Установлено, что к преступлению причастен 19-летний друг женщины, проживающий с ней в одной квартире. Молодого человека задержали.

По версии следствия, омичу не нравилось, что женщина много пила и продала его телефон, чтобы купить выпивку. Он убил её двумя ножами и ножницами. Женщина скончалась на месте. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии мужчина получил 12 лет колонии за убийство супруги табуреткой.

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