Тюмень, 25 сентября 2019, 08:19 — REGNUM В тюменском городе Заводоуковске 23-летняя няня на ушла с младенцем и пропала. Родители шестимесячного малыша в социальных сетях разместили призыв о помощи в поисках пропавших, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Полицейский розыск объявлен с вечера 24 сентября, когда родители ребёнка обратились в дежурную часть. Няня ушла с мальчиком днём из дома №17 на ул. Северной Заводоуковска. По предварительным данным, причиной ухода девушки стал конфликт в семье.
Приметы няни: 1995 года рождения, среднего телосложения, рост 170−175 сантиметров, черные волосы обычно собраны в пучок. Мальчик был одет в детский комбинезон белого цвета, с рисунком в виде оленей, синюю вязаную шапочку с белой эмблемой.