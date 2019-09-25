Тюмень, , 08:19 — REGNUM В тюменском городе Заводоуковске 23-летняя няня на ушла с младенцем и пропала. Родители шестимесячного малыша в социальных сетях разместили призыв о помощи в поисках пропавших, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Полицейский розыск объявлен с вечера 24 сентября, когда родители ребёнка обратились в дежурную часть. Няня ушла с мальчиком днём из дома №17 на ул. Северной Заводоуковска. По предварительным данным, причиной ухода девушки стал конфликт в семье.

«У моего мужа есть взрослый сын от первого брака, Виктория — это его сожительница. Накануне Виктория поругалась с сожителем и пришла к нам домой. В этот день, 24 сентября, мы поехали на пару часов на похороны и её оставили посидеть с малышом. Когда приехали, то дома не было ни ее, ни нашего сына! Стали ей звонить по телефону, но он отключен. Она ничего для Богдана не взяла: ни бутылочку, ни памперсы», — рассказала 72.RU мама малыша.

Приметы няни: 1995 года рождения, среднего телосложения, рост 170−175 сантиметров, черные волосы обычно собраны в пучок. Мальчик был одет в детский комбинезон белого цвета, с рисунком в виде оленей, синюю вязаную шапочку с белой эмблемой.