Усть-Каменогорск, Казахстан, , 08:18 — REGNUM Водитель пассажирского автобуса допустил опрокидывание в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Отмечается, что в салоне транспортного средства находились 25 человек. В результате опрокидывания травмы получили два человека. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем, что привело к ДТП.

Авария произошло 25 сентября в 6 часов 20 минут (3:20 мск) на 812-м километре автодороги Алма-Ата — Усть-Каменогорск.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Нур-Султане произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате столкновения транспортного средства с автомобилем «Хова» травмы получили 22 пассажира.

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