Каракас, , 08:18 — REGNUM Шесть лет и восемь месяцев тюрьмы получили двое военнослужащих Боливарианской национальной гвардии Венесуэлы, обвиненные в убийстве капитана ВМС Рафаэля Акосты Аревало. О приговоре суда Каракаса сообщает El Nuevo Diario.

50-летний Акоста скончался в больнице Каракаса через восемь дней после ареста. Офицеру ВМФ вменялось участие в заговоре с целью свержения и убийства президента Николаса Мадуро. По свидетельству адвоката Акосты, во время допроса в суде, куда Акоста был доставлен в кресле-каталке, у подозреваемого были видны «серьезные признаки пыток».

Суд отказался квалифицировать преступление приговоренных военнослужащих, как пытки, иначе 22-летнему сержанту Эстибану Зарате и 23-летнему лейтенанту Аскинио Антонио Тарасио грозил бы приговор на тюремный срок от 15 до 25 лет. Их признали виновными в непреднамеренном убийстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце июня власти Венесуэлы объявили о предотвращении попытки государственного переворота. Целью заговорщиков был захват власти в стране и убийство законного главы Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Венесуэлы заявили о предотвращении госпереворота