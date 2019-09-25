Исламабад, , 08:17 — REGNUM Число жертв землетрясения в Пакистане возросло до 25 человек, об этом 25 сентября сообщает Al Jazeera.

Инцидент произошел во вторник, 24 сентября, в пакистанском Кашмире, а также в окрестностях провинции Панджаб, мощность толчков составила 5,8 баллов.

По данным местных чиновников, сотни людей пострадали, некоторые из них получили тяжелые травмы, поэтому число жертв может возрасти. Спасательные операции продолжаются, однако значительно затруднены.

«Главная дорога была сильно повреждена, мост разрушен. Людей вывозят на мотоциклах», — заявил в комментарии изданию начальник местной полиции Мирпура Гюль Фараз.

Напомним, 24 сентября в пакистанском Кашмире, в 120 км к юго-востоку от Исламабада произошло мощное землетрясение, наибольшее число жертв пришлось на город Мирпур. Спасатели делают все возможное, чтобы минимизировать жертвы.

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