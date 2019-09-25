Посёлок городского типа Южно-Курильск, Сахалинская область, , 08:01 — REGNUM Тушение горящей плавбазы «Пётр Житников» у курильского острова Итуруп осложняется штормовым ветром и высокими волнами. Чартерами начнут отправлять в Приморье эвакуированный экипаж 25 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На помощь горящей плавбазе у острова Итуруп направили дополнительный буксир

Авиакомпания «Аврора» с судовладельцем заключила договор на рейсы из Южно-Курильска во Владивосток для доставки экипажа плавбазы. Два рейса состоятся при благоприятных погодных условиях 25 сентября, в 17:00 и в 20:30 по мск, сообщает Интерфакс.

Каждый борт возьмёт до 70 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тихом океане, рядом с островом Итуруп на плавбазе «Пётр Житников» ночью 24 сентября произошло возгорание тары в консервном цехе. Обошлось без человеческих жертв. Продолжается эвакуация экипажа.