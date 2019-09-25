Исламабад, , 07:51 — REGNUM В Пакистане не прекращаются поисково-спасательные операции после произошедшего 24 сентября землетрясения магнитудой 5, 8, в результате которого погибли 22 человека и сотни получили ранения. Спасатели разбирают завалы в поисках людей; есть опасения, что количество жертв может возрасти. Об этом 25 сентября передает агентство DailyMail

Эпицентр землетрясения находился недалеко от Кашмирского города Мирпур, примерно в 20 километрах к северу от Джелума в провинции Пенджаб, как сообщила Геологическая служба США.

Мирпур — город, застроенный фешенебельными особняками, с населением в 450 000 человек, большинство из которых имеют как пакистанские, так и британские паспорта. Спасательные операции там продолжались в течение всей ночи; местные больницы переполнены пациентами со множественными переломами.

«Я собирался повидаться с другом, когда весь район стало трясти… и огромная стена рухнула на меня. Когда я пришел в себя, я оказался здесь», — рассказал школьник Али Бадшах, получивший перелом ноги и находящийся в одной из больниц Мирпура.

Вокруг Мирпура подземными толчками были полностью разрушены дороги, транспортные средства опрокинуты, а также сильно повреждены мосты, вышки мобильной связи и опоры линий электропередач.

Землетрясение в Пакистане вынудило жителей домов в Лахоре и Исламабаде выбежать на улицы; в тоже время подземные толчки ощущались в индийской столице, Нью-Дели. Пресс-служба Индии сообщила, что люди в панике выбегали из своих домов и офисов в нескольких регионах страны, в том числе в Раджастане, Пенджабе и Харьяне.

В северо-западной части Пакистана встречаются две больших тектонических плиты — Евразийская и Индийская, столкновения между которыми порождает нечастые, но мощные землетрясения.

Пакистан пострадал от сильного землетрясения магнитудой 7,6 в октябре 2005 года, когда погибло более 73 000 человек и около 3,5 миллиона остались без крова.