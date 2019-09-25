Красноярск, , 07:46 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали шесть лесных пожаров на общей площади 73 га — в Богучанском, Мотыгинском и Тасеевском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 сентября в краевом министерстве лесного хозяйства.

В тушении принимали участие 60 человек, три единицы техники, работали 11 воздушных судов. Специалисты пришли к выводу, что пожары возникли из-за сухих гроз и по вине местного населения.

По состоянию на утро 25 сентября в Красноярском крае лесных пожаров не зарегистрировано, подытожили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 24 сентября в Красноярском крае было зарегистрировано два лесных пожара на площади 7 га.

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