Омск, , 07:35 — REGNUM Доцент кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» Омского государственного университета путей сообщения осуждён за получение взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 сентября в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Установлено, что в январе 2016 года к доценту обратилась студентка-пятикурсница, обучающаяся на заочном отделении. Она попросила о досрочной сдачи зачёта и экзамена без фактической проверки знаний, а также о зачёте курсовой работы без её фактического выполнения.

Доцент передал студентке данные своего банковского счёта и карты. На листочке он написал сумму — 20 000 рублей. В феврале 2016 года студентка дважды перевела ему по 10 тысяч рублей.

Куйбышевский районный суд назначил доценту наказание в виде трёх лет лишения свободы с испытательным сроком в два года. Также он должен будет оплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, о направлении уголовного дела в отношении доцента в суд следствие проинформировало в сентябре 2019 года.

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