Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:42 — REGNUM В Нижнем Тагиле в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девочка, переходившая мостовую по пешеходному переходу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло возле дома № 6 «а» по улице Металлургов 24 сентября в 15:05 по местному времени. Девочку сбил автомобиль «ДЭУ Нексия», в результате чего получил травму — перелом голени. Отмечается, что находившаяся за рулём женщина ранее за нарушения правил не привлекалась к ответственности и в момент ДТП была трезва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала шестилетняя девочка. Поздним вечером 24 сентября «Лада Приора» столкнулась с троллейбусом, в результате чего, находившаяся в легковой машине девочка получила закрытую черепно-мозговую травму.

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