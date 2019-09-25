Красноярск, , 07:05 — REGNUM На улице Ястынская в Красноярске при проведении земляных работ обнаружили похожий на боеприпас предмет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Красноярскому краю.

О находке сообщили в дежурную часть Росгвардии. На место прибыла инженерно-техническая группа ОМОН, которая выяснила, что найденный боеприпас — это сильно повреждённая коррозией миномётная мина.

Боеприпас вывезли за пределы города и уничтожили.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в городе Канске Красноярского края рабочие нашли в земле фрагменты человеческих костей.

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