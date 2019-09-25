Екатеринбург, , 07:05 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия с участием троллейбуса и трёх легковых автомобилей пострадала шестилетняя девочка. ДТП произошло поздним вечером 24 сентября на остановке транспорта «Нижнеисетск» по улице Пархоменко.

Как сообщает информационный портал Е1, машина «Лада Приора» врезался в остановившийся для высадки и посадки пассажиров троллейбус, отчего вылетела на встречную полосу. В это время ВАЗ-2112 попытался объехать место аварии, в результате чего в автомобиль врезалась машина «КИА», а затем и в «Ладу Приору».

Как отмечает издание, в аварии пострадала шестилетняя девочка, находившаяся в автомобиле «Лада Приора». В момент столкновения она ударилась головой и получила травму.

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