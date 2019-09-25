Село Оймякон, Якутия, , 07:08 — REGNUM Ми-8МТВ авиакомпании «Полярные авиалинии» со спасателями вылетел 25 сентября на поиски вертолёта Eurocopter ВО-105, который пропал в Оймяконском районе 14 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Несмотря на объявление 24 сентября о прекращении поисков вертолёта, экипаж со спасателями вылетел из Якутска. Поиски продолжились по заявке Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, пояснил авиаперевозчик.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября пилот вертолёта старательской артели «Маяк» перестал выходить на связь, он летел из посёлка Усть-Нера, откуда забирал улов рыбы. На борту было два работника артели.