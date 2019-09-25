Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:39 — REGNUM В здании управления федерального казначейства в Новокузнецке накануне вечером, 24 сентября, произошёл пожар, сообщаили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Сообщение о возгорании поступило в 16:58 (время местное) 24 сентября. Огонь бушевал в подвальном помещении здания казначейства на улице Франкфурта.

Пожар был локализован в 17:08 (время местное), ликвидирован в 17:09 (время местное). В тушении огня участвовали 24 человека и шесть единиц техники.

Информации о пострадавших и причинах пожара нет.