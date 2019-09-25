Иркутск, , 06:34 — REGNUM В православной женской гимназии Иркутска накануне вечером, 24 сентября, произошло ЧП с массовым отравлением детей. Как передаёт «ИрСити» со ссылкой на региональный минздрав, по предварительным данным, 24 ребёнка в возрасте от семи до 16 лет пострадали после употребления пирожных.

Состояние 11 воспитанников вызвало опасения медиков и они были госпитализированы. К расследованию всех обстоятельств ЧП подключился Роспотребнадзор по Иркутской области.

По данным ТАСС, пока идёт разбирательство, принято решение о временном закрытии столовой учреждения. Известно, что кухня находится в аренде у частного предпринимателя, который обеспечивает питанием детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в иркутском городе Усолье-Сибирское было зарегистрировано девять случаев отравления после употребления суши. Острую кишечную инфекцию регистрировали, в том числе, у двоих детей трех и девяти лет.

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