Игарка, Красноярский край, , 06:53 — REGNUM На севере Красноярского края полицейские пресекли незаконную добычу осетров, сумма нанесенного ущерба составляет около 1 млн рублей, говорится в сообщении, опубликованном 25 сентября на сайте Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

По информации полиции, двое мужчин 1972 и 1983 г.р. выловили сетью в Енисее, в 150 километрах от г. Игарка, шесть экземпляров рыбы, принадлежащей к виду «Сибирский осетр», занесенному в Красную книгу Российской Федерации. Ущерб от незаконного лова оценивается в 1 миллион рублей.

ОМВД России по Таймырскому району в отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

По данной статьи браконьерам грозит лишение свободы сроком до трех лет и штраф до одного млн рублей.

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