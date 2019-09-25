Петропавловск-Камчатский, , 06:46 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском энергетики призывают управляющие компании открыть в домах запорные арматуры, чтобы запустить теплоснабжение в квартиры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации ресурсоснабжающей организации, с началом отопительного сезона в столице Камчатки есть проблемы. Тепло поступает в 624 дома, но в некоторых домах до сих пор УК не провели работы в подвалах по подготовке к подаче тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, отопление потребителям Камчатского края начало поступать 24 сентября.