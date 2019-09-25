Новосибирск, , 06:20 — REGNUM В Новосибирске на левобережном мусорном полигоне ликвидирован очаг возгорания, сообщили ИА REGNUM в мэрии города. Сейчас идёт подвозка грунта для устранения тления мусора.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 24 сентября на мусорном полигоне «Левобережный» МУП «Спецавтохозяйство» произошёл пожар. Площадь возгорания составила около 3 тыс. кв. метров. Пожарным удалось ликвидировать открытый огонь на площади 400 кв. м.

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