Магадан, Магаданская область, , 06:36 — REGNUM Приговор в отношении экс-начальника отдела Федеральной миграционной службы Магадана 24 сентября вступил в законную силу. За хищение более 15 млн рублей женщина получила 5 лет колонии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Приговор суда за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере в отношении чиновницы вступил в силу.

В ходе следствия и в суде выяснилось, что экс-руководитель по предварительному сговору с главным бухгалтером, с апреля 2010 года по декабрь 2015 года издавала липовые приказы о дополнительных премиях и материальной помощи и похитила из фонда оплаты труда ОФМС более 15,3 млн рублей.Подсудимой назначено пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности два года. Также её лишили звания полковника внутренней службы.

Как сообщало ИА REGNUM, антикоррупционные комиссии работающие в регионах Дальнего Востока с начала 2019 года выявили нарушения в работе 1,5 тыс. чиновников разного уровня.