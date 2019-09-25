Ангарск, Иркутская область, , 05:56 — REGNUM Иномарка Subaru Legacy перевернулась в городе Ангарске Иркутской области и сбила двух пешеходов, сообщает пресс-служба областного управления МВД РФ.

Сообщается, что ДТП произошло вечером 24 сентября. Водитель иномарки превысил скорость и не справился с управлением, что привело к опрокидыванию автомобиля с наездом на тротуар. После опрокидывания автомобиль сбил двух пешеходов. В результате аварии погибла девушка, находившаяся в салоне легковушки. Пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября легковой автомобиль Honda HR-V врезался в дорожную ограду под Южно-Сахалинском. По предварительной версии, водитель иномарки не справился с управлением из-за дождя и плохой видимости. Пострадавших в результате ДТП не было.

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