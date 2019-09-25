Екатеринбург, , 05:58 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия на улице Щорса в Арамили пострадали два подростка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло 24 сентября в 20:07 по местному времени: автомобиль «Лада» вылетел с дороги в кювет, врезавшись в каменное ограждение. За рулём машины сидел 15-летний подросток, а рядом его 14-летний знакомый. Оба ребёнка получили травмы, и один из них проходит лечение в детской больнице № 9 города Екатеринбурга.

По факту попадания несовершеннолетних в дорожно-транспортное происшествие ведётся проверка. На данный момент установлено, что попавший в аварию автомобиль не зарегистрирован в органах ГИБДД.