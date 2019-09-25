Екатеринбург, , 05:41 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудники дорожной полиции разыскивают водителя автомобиля, который допустил наезд на 50-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия. Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 сентября в 05:40 по местному времени на улице Малышева.

Как сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД информационному порталу Е1, в полиции также ищут очевидцев события и просят их обратиться в правоохранительные органы.

Уточняется, что ДТП произошло в районе дома № 53 по улице Малышева. Женщина двигалась на велосипеде со стороны улицы Мамина-Сибиряка в сторону улицы Белинского в том момент, когда её сбила машина белого цвета.