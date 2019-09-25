Екатеринбург, , 05:22 — REGNUM В Екатеринбурге расследование уголовного дела о нарушении Правил дорожного движения, в результате чего 4 августа на улице Малышева погибли два человека, передано в следственное управление СКР по Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Постановление надзорного органа вышло на основании статьи уголовно-процессуального кодекса. Дело передано в СКР с учётом «повышенного общественного резонанса», а также «с целью проверки действий обвиняемого на предмет их умышленного характера».

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие в Екатеринбурге произошло ранним утром 4 августа 2019 года на улице Малышева. Автомобиль «КИА» на высокой скорости врезался в стоящие впереди на перекрёстке машины. В результате погиб водитель такси и пассажир. По данным фактам в полиции 5 августа возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ в отношении водителя «КИА». Впоследствии ему предъявили обвинения и заключили под стражу.

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