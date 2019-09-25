Биробиджан, , 05:27 — REGNUM Из 762 заявлений на компенсацию ущерба, нанесённого паводком, комиссия мэрии Биробиджана обследовала 583 приусадебных участка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Члены комиссии признают, что в ряде случаев к ним с заявлениями обращаются люди, которые не имеют законных оснований для получения компенсации за причинённый ущерб. В частности, в заявлении указывают по 15 человек, якобы фактически проживающих в доме, или заявления подают люди, проживающие в домах, ранее признанных непригодными для проживания и получившие квартиры или сертификаты на жильё. Комиссия разбирается по каждому случаю.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих районах Биробиджана гидрологическая обстановка остаётся сложной: из-за переувлажнения почвы вода не уходит.