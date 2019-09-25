Южно-Сахалинск, , 05:09 — REGNUM Легковой автомобиль Honda HR-V врезался в дорожное ограждение на окраине Южно-Сахалинска, сообщает портал АСВТ.

Сообщается, что авария произошла утром 25 сентября. Иномарка двигалась из Корсакова в Южно-Сахалинск, однако из-за дождя водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП водитель не пострадал, автомобиль восстановлению не подлежит. Выясняются обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Рязанской области внедорожник столкнулся с легковым автомобилем. В результате столкновения пострадали шесть человек, среди них — трое детей. Четверых пострадавших доставили в больницу.

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