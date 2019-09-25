Петропавловск-Камчатский, , 04:55 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Илюхин 24 сентября встретился с голодающими сотрудниками БТИ и заверил, что разберётся с ошибками, которые допустили чиновники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«На встрече в БТИ мы договорились о том, что в течение двух-трёх недель со всем этим разберёмся, я считаю, что БТИ должно быть. Но нужно всё делать в соответствии с действующим законодательством. Ошибкам, которые были допущены чиновниками, я обязательно дам оценку. Там очень много накопленных проблем в самой организации, неправильные шаги руководства, в том числе, привели к этой ситуации», — сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

После встречи с Илюхиным, протестующие голодовку прекратили, сказав, что акцию возобновят, если властями не будут предприняты действия по сохранению предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября восемь сотрудников БТИ Камчатки объявили бессрочную забастовку, протестуя против закрытия предприятия.