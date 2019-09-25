Оттава, , 04:37 — REGNUM Сотрудник дорожной полиции Канады получил ранения в результате стрельбы в провинции Саскачеван, передает телеканал CTV.

Сообщается, что в районе населенного пункта Мервин полицейские остановили легковой автомобиль, водитель которого, по предварительной версии, находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался с превышенной скоростью. После того, как автомобиль остановился, его водитель открыл огонь по полицейским, которые приблизились к машине для проверки документов. В результате перестрелки водитель и один из сотрудников полиции получили ранения. Их госпитализировали. Ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября один человек погиб в перестрелке в канадской провинции Онтарио. Сообщалось, что неизвестные открыли огонь на парковке возле многоэтажного жилого дома. Также были ранены пять человек, их госпитализировали.