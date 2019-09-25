Казань, , 04:02 — REGNUM Вахитовский районный суд Казани после получения обвинительного заключения начнёт рассмотрение уголовного дела по крупной неуплате налогов, которое было возбуждено в отношении директора одной из частных компаний Татарии. Сам фигурант вину не признаёт, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

В отношении 53-летнего директора компании «Эрель Газстрой» дело было возбуждено по пункту «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере»)

Следствие считает, что с января 2013 по июль 2016 года обвиняемый в декларациях, что направлялись в налоговые органы, указал ложные данные о налоговых льготах в форме расходов с 14 контрагентами за строительно-монтажные работы. Следователи считают, что фактически никакие работы не выполнялись. Объём недоплаченных налогов превысил 354 млн рублей. Фигурант находится на подписке о невыезде и своей вины не признаёт.

Напомним, в сентябре 2019 года в Челябинской области перед судом предстал директор одной из коммерческих компаний, который не уплатил более 803 млн рублей налогов. В декларациях фигурировали те же льготы и вычеты, что и в деле, расследуемом в Татарии.

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