Владивосток, , 03:24 — REGNUM На пункте пропуска через границу сотрудниками оперативной таможни в багажном отделении автобуса было обнаружено 10 кг корня дикорастущего женьшеня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По просьбе гражданина КНР, свертки с корнем женьшеня в багажном отделении спрятал водитель автобуса, о чём он и рассказал сотрудникам таможни. За провоз контрабанды ему обещали 30 тыс рублей. Стоимость обнаруженного корня оценивается в 18 млн рублей. Всего было изъято 544 корня.

На водителя возбуждено уголовное дело по контрабанде.

Дикий женьшень занесен в Красную книгу РФ, также он попадает под действие конвенции СИТЕС II приложение (Б) и является стратегически важными ресурсом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Финляндии заведено уголовное дело в связи с контрабандой волков, которых нелегально завозили из России.