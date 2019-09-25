Буэнос-Айрес, , 01:06 — REGNUM В международном аэропорту столицы Аргентины Буэнос-Айреса обрушились строительные леса, передает телеканал Todo Noticias.

Сообщается, что леса обрушились у строящегося терминала. В результате инцидента погиб один из рабочих — он упал с высоты 16 метров. Еще семеро рабочих пострадали, спасатели извлекли их из-под завалов. Четверо из них были госпитализированы, остальным оказали помощь на месте происшествия. В настоящее время причины обрушения строительных лесов не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа строительные леса обрушились в районе Бронкс американского Нью-Йорка. В результате происшествия погиб один человек, еще пятеро получили различные травмы.

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