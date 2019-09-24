Сосновый Бор, Ленинградская область, , 23:53 — REGNUM Пожар в нежилом деревянном доме тушат спасатели в Ленинградской области в городе Сосновый бор. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Нежилое деревянное здание загорелось вечером 24 сентября на Морской улице, в центре города Сосновый бор. Пожар охватил здание полностью, площадь возгорания составила около 400 кв. метров.

По словам очевидцев, пламя пожара просматривается со всех районов города. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте пожара работают представители экстренных служб. Причина пожара устанавливается.

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