Венеция, Италия, , 23:41 — REGNUM Фразами из известных опер объяснялась российская оперная певица Мария Остроухова с полицейскими из Италии после кражи её документов в Венеции. Об этом женщина рассказала 24 сентября на своей странице в Facebook.

Остроухова пояснила, что во время отпуска, который она проводила в Италии, у неё украли паспорт, деньги и кредитные карты в Венеции, недалеко от площади Сан-Марко. Она позвала полицейских, но сотрудники не говорили по-английски.

Тогда певица решила говорить с полицейскими цитатами из известных опер. Цитируя подходящие фразы из «Орфея и Эвридики» композитора Глюка, а также из «Коронация Поппеи» композитора Клаудио Монтеверди, Остроуховой удалось рассказать, что произошло и даже опознать злоумышленницу по предъявленной полицейскими фотографии.

Всё похищенное Остроуховой вернули в тот же день. Певица отблагодарила итальянских правоохранителей всё так же, фразами из опер. В ответ на это стражи порядка, по словам певицы, отметили, что у неё «очень элегантный итальянский».

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