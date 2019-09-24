Рязань, 24 сентября 2019, 22:13 — REGNUM Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении внедорожника с легковым автомобилем в Рязанской области. об этом 24 сентября сообщила пресс-служба УМВД по региону.
ДТП произошло около 18:30 по местному времени в Касимовском районе на 202-м км автодороги Ряжск — Касимов. Столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2115 и автомобиль Toyota Land Cruiser.
В аварии пострадали шесть человек. Четверо из них, в том числе дети в возрасте трех, девяти и 15 лет, были госпитализированы.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек в результате столкновения трёх легковых автомобилей в Хасавюртовском районе Дагестана.
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