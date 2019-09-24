Москва, , 21:58 — REGNUM Пожар произошёл в здании с несколькими кафе вечером 24 сентября на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, возгорание произошло на крыше двухэтажного административного здания, расположенного по адресу: Алтуфьевское шоссе, 16. Из здания были эвакуированы около 50 человек.

Как сообщается, площадь, охваченная огнём, составила 15 квадратных метров. К настоящему времени пожар ликвидирован. Сведений о возможных пострадавших не поступало.

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