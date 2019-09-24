Великий Новгород, , 21:47 — REGNUM В 21:11 сегодня, 24 сентября, пожарные потушили возгорание в административном здании на улице Фёдоровский Ручей в Великом Новгороде. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС РФ по Новгородской области.

В ведомстве уточнили, что дом №10/48, где возник пожар, не эксплуатировался. Сообщение о пожаре поступило в 17:52, на борьбу с огнём ушло три часа.

На месте работали четыре автоцистерны, автолестница, коленчатый подъемник. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причины выясняются.

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