Исламабад, , 20:11 — REGNUM Число жертв землетрясения в пакистанском Кашмире достигло 22 человек, число раненых приблизилось к отметке в 200 человек, 24 сентября передает агентство Reuters.

Наибольшее число жертв землетрясения зафиксировано в городе Мирпур и его окрестностях, на пакистанской стороне Кашмира. Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 24 сентября в пакистанском Кашмире, в 120 км к юго-востоку от Исламабада, произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Читайте также: От землетрясения в Пакистане пострадали более ста человек