Чебоксары, , 20:05 — REGNUM Уголовное дело возбуждено следственным управлением следственного комитета в Чувашии в отношении 35-летнего мужчины, который подозревается в наезде на полицейского. об этом 24 сентября сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Информация о ДТП в Моргаушском районе Чувашии поступила 24 сентября в ГУ МВД по региону. По предварительным данным, инцидент произошёл возле деревни Юнга, при этом указывалось, что виновник аварии скрылся с места ДТП на автомобиле ВАЗ-2110.

По версии следствия, местонахождение виновника ДТП установил сотрудник полиции и стал его преследовать на служебном автомобиле. Нарушитель остановился возле закрытых ворот на въезде в деревню Выселок Коминтерн. Когда полицейский вышел из автомобиля и стал подходить к нарушителю, тот сбил его своим автомобилем и скрылся.

Полицейский, несмотря на травму, продолжил погоню и задержал мужчину у деревни Оринино, где нарушитель съехал в кювет, не справившись с управлением. Было установлено, что нарушитель ехал без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении задержанного были составлены административные протоколы о нарушениях, а также возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о признании судом виновным жителя Екатеринбурга за насилие в отношении полицейского при задержании. Осуждённому назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы.

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