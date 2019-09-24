Чебоксары, , 20:00 — REGNUM В Чувашии в отношении 35-летнего безработного жителя Моргаушского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») за преднамеренный наезд на полицейского, который пытался остановить его автомобиль. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По данным ведомства, 24 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о ДТП возле деревни Юнга, при этом уточнялось, что виновник ДТП скрылся на автомобиле ВАЗ. После установления местонахождения покинувшего место аварии автомобиля один из полицейских стал преследовать подозреваемого. В одной из деревень нарушитель остановился из-за закрытых ворот населенного пункта. Полицейский вышел из машины и направился к преследуемому, однако тот развернулся, не остановил автомобиль по требованию, преднамеренно совершил наезд на сотрудника полиции и вновь скрылся. Полицейский продолжил преследование, а подозреваемый в какой-то момент не справился с управлением и съехал в кювет. После чего он был задержан.

Установлено, что водитель автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлено пять протоколов по разным статьям об административных правонарушениях.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о его аресте. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся другие мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный инцидент произошел на прошлой неделе в Санкт-Петербурге. Подозреваемый припарковал свой автомобиль Opel Astra в зоне действия дорожного знака, запрещающего парковку. Сотрудник полиции, увидев нарушение правил дорожного движения, подошёл к водителю и попросил предъявить документы и переставить машину. В ответ на требования полицейского водитель, 31-летний уроженец Таджикистана, разразился в его адрес нецензурной бранью. Затем подозреваемый сел за руль автомобиля и наехал на ноги сотрудника полиции, причинив ему телесные повреждения. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.