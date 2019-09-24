Хасавюртовский район, Дагестан, , 19:47 — REGNUM Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли в автомобильной аварии в Хасавюртовском районе Дагестане. Ещё три человека госпитализированы в центральную районную больницу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

ДТП произошло сегодня, 24 сентября, в 17:15 на федеральной автодороге «Кавказ». Житель села Буртунай Казбековского района на своей машине выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем LADA Priora под управлением жителя Карабудахкентского района.

В результате аварии погибли оба водителя. Состояние пострадавшего ребенка оценивается как критическое.

В МВД добавили, что информация предварительная. На месте происшествия в настоящее время ведется сбор материала.

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