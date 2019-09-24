Хасавюрт, Дагестан, , 19:26 — REGNUM Четыре человека погибли, ещё как минимум четверо пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей в Дагестане. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло на автодороге Р-217 «Кавказ» в районе населённого пункта Тотурбийкала в Хасавюртовском районе Дагестана. Столкнулись три легковых автомобиля, пострадали восемь человек.

Четверо пострадавших скончались на месте ДТП. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, проводится деблокировка пострадавших из покорёженных в результате аварии автомобилей.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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