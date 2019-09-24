Москва, , 19:02 — REGNUM В башне «Федерация-Запад» в московском международном деловом центре «Москва-Сити» вечером 24 сентября проведена эвакуация из-за задымления. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации агентства, на 37-м этаже башни в техническом помещении лифта произошёл нагрев подшипника без последующего возгорания, в результате чего в машинном отделении возникло задымление.

Сообщается, что ещё до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы порядка 150 человек. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.