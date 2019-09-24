Сыктывкар, , 18:55 — REGNUM 39-летний житель Коми заключен под стражу после ДТП, в котором погиб 32-летний мужчина и его 4-летний сын.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском СУ СКР, 21 сентября 2019 года на участке автодороги Сыктывкар-Троицко-Печорск 39-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Lexus, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Audi. В результате ДТП водитель Audi погиб на месте, а его сын скончался в больнице день спустя.

Предполагаемый виновник аварии был госпитализирован, у его палаты дежурили полицейские. Сегодня суд избрал для него меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.

Расследование уголовного дела продолжается.

Добавим, что что арестованный водитель в мае этого года был лишен прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения на 18 месяцев. В сентябре был привлечен к ответственности за пьяную езду повторно.

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