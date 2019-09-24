Афины , , 18:39 — REGNUM На Пелопоннесском полуострове в Греции два человека убиты молнией, сообщает 24 сентября сайт «Нафтемпорики».

Уточняется, что оба погибших являются иностранными рабочими. Один из них погиб от удара молнии в Мессинии, второй стал жертвой атмосферного электричества в районе Илиа.

В Греции наблюдаются проливные дожди и грозы. За сутки система регистрации молний «Зевс» Национальной афинской обсерватории зафиксировала 14,4 тыс молний.

Дожди отличаются такой силой, что в некоторых местах улицы затоплены потоками грязи, смытой дождевыми потоками.

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