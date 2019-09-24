Псков, , 18:37 — REGNUM В Псковской области проведут проверку по факту гибели 10-летнего мальчика на автодороге под Великими Луками. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, такое поручение дал руководитель управления Петр Крупеня.

В ведомстве намерены проверить данные СМИ, согласно которым 10-летний школьник погиб во время тренировки велосипедистов спортивной школы «Олимпия». Около 16:35 23 сентября мальчик упал с велосипеда и оказался под колёсами «ГАЗели». От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия.

В ходе проверки следователи намерены проверить ответственных за работу спортивной секции «на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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