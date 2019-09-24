Раменское, Московская область, , 18:29 — REGNUM Два человека погибли, пытаясь спастись от пожара в жилом доме в Московской области. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар произошёл в квартире в многоэтажном жилом доме в городе Раменское. Мужчина и женщина спускали с помощью связанных простыней с балкона девочку шести лет. Увидев подъехавшую пожарную технику жильцы спрыгнули с балкона, пытаясь быстрее покинуть горящую квартиру.

В результате мужчина умер на месте, женщина умерла в больнице, куда была госпитализирована с тяжёлыми травмами. Ребёнок получил незначительные травмы, его жизни ничего не угрожает.

Было установлено, что возгорание произошло на балконе, площадь пожара составила пять кв. метров, горели личные вещи жильцов квартиры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью трёх человек в результате пожара в Оренбургской области.

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