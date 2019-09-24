Исламабад, , 18:16 — REGNUM Пакистанские власти установили гибель 19 человек в результате землетрясения у границы с Индией, сообщает 24 сентября телеканал Geo TV со ссылкой на местную полицию.

По данным местных правоохранителей, кроме погибших ещё более 300 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Не исключено, что по мере развития поисково-спасательной операции списки погибших и пострадавших будут увеличиваться.

Ранее сообщалось о пяти погибших и около ста пострадавших от землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего днём 24 сентября в пограничной зоне между Пакистаном и Индией.

В районе бедствия продолжается поисково-спасательная операция, для участия в которой задействованы вооруженные силы Пакистана.

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