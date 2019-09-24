Осло, , 18:13 — REGNUM Около 10 000 лососей, зараженных вирусом панкреатита, уплыли из садков перерабатывающего завода в районе Инстефьорда в юго-западной части Норвегии, сообщает IntraFish со ссылкой на Норвежское управление рыбного хозяйства.

Издание сообщает, что сотрудники аквафермы предпринимают попытку отлова больных рыб, но некоторые считают, что ухудшения состояния фауны уже не избежать.

Добавим, что всего в 2019 году с рыбных ферм в Норвегии «сбежали» более 284 тысяч лососей. Это почти в два раза больше показателя прошлого года.

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